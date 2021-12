O treinador do Benfica, Jorge Jesus, convocou 20 jogadores para o embate desta quinta-feira ante o FC Porto, relativo aos oitavos de final da Taça de Portugal (20h45), no Estádio do Dragão.

Em relação à convocatória para o duelo com o Marítimo, da 15.ª jornada da I Liga, que terminou com goleada por 7-1, entra Gil Dias e sai Paulo Bernardo.

O duelo entre dragões e águias não vai contar com os treinadores principais no banco: Sérgio Conceição e Jorge Jesus, ambos suspensos.

Siga o FC Porto-Benfica, ao minuto, no Maisfutebol.