Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos.

O nome do novo treinador do Santos foi conhecido esta segunda-feira, na mesma conferência de imprensa em que foi anunciado o novo CEO do clube brasileiro, Pedro Martins. Foi o próprio CEO que divulgou Pedro Caixinha como novo timoneiro do Santos.

«É um treinador que me despertou muita atenção e sinto que fala com muita ambição e alinha-se com o desejo do Santos. É um treinador que estava a ser disputado no mercado, um treinador que na minha visão estava a ser visto por muitos clubes mas que na verdade estava à procura de um projeto de futebol. E quando falo de projeto, isso transcende o que é simplesmente ganhar o próximo jogo, qual será o plano para o proximo mês. Estamos a falar de um nome que estava à procura de uma visão de futuro. Tivemos algumas conversas e ele [Pedro Caixinha] percebeu rapidamente o que estávamos à procura para construir aqui no clube», disse o novo CEO do Santos na conferência de imprensa.

Pedro Caixinha estava sem treinar desde que saiu do RB Bragantino, em outubro.

O treinador de 53 anos chega agora ao recém promovido Santos, que venceu a Série B na última temporada. Vai suceder a Fábio Carille.