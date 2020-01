Danilo juntou-se esta sexta-feira aos companheiros no treino do FC Porto na véspera da final da Taça da Liga frente ao Sp. Braga.

O boletim clínico apresentava esta quinta-feira os nomes de Danilo, Nakajima, Pepe e Zé Luís, e destes, apenas Danilo fez trabalho com os companheiros no relvado esta sexta-feira.

O aniversariante Zé Luis esteve no início da sessão junto com os companheiros numa comemoração do aniversário, mas acabou depois por deixar o relvado. Também Pepe esteve nesse momento inicial e regressou ao interior das instalações do Centro de Treino do Olival junto com Zé Luis.

Danilo, que fez tratamento a uma inflamação no joelho direito, poderá assim ser opção para Sérgio Conceição para a final deste sábado, 19h45.



Todo o noticiário de FC Porto