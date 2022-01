O FC Porto anunciou a contratação do médio Stephen Eustáquio, por empréstimo do Paços de Ferreira, mas o médio não vai ser já integrado no plantel de Sérgio Conceição, uma vez que fez um teste positivo à covid-19 antes de deixar os castores e vai ter de cumprir um período de isolamento.

Em comunicado, e tal como o nosso jornal adiantou, os dragões informam que a cedência inclui opção de compra até ao final da presente temporada.

Nas primeiras declarações aos órgãos do clube, Eustáquio reconheceu que vai enfrentar «um desafio grande». «É um orgulho. Trabalhei muito para chegar até aqui, mas, como diz o meu pai, o mais difícil é manter e não chegar. Venho com muita ilusão e muita vontade de começar a trabalhar», disse o novo camisola 46 dos azuis e brancos.

O médio conta ser «muito bem recebido» pelo restante plantel e mostra-se ansioso por começar a trabalhar com Sérgio Conceição. «As expetativas são altas. Acredito que vou crescer muito com ele e que vai potenciar muito as minhas caraterísticas. Já só penso em começar a trabalhar.»

O interesse dos dragões no internacional canadiano já era antigo, mas acentuou-se com a saída de Sérgio Oliveira para a Roma.

Eustáquio, de 25 anos, alinhava nos castores há duas temporadas e meia, após uma passagem pelos mexicanos do Cruz Azul. Em Portugal, representou ainda o Leixões, Desp. Chaves e Torreense.

Foi internacional pelas camadas jovens portuguesas, mas optou pela seleção A do Canadá, país onde nasceu quando os pais estavam emigrados. Pelos maple leafs soma já 18 jogos e três golos.

Esta temporada, ao serviço do Paços, fez 22 jogos, tendo apontado um golo e uma assistência.