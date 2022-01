O Moreirense oficializou a chegada de Kevin Mirallas esta segunda-feira.

O internacional belga, que estava livre no mercado, vai representar o emblema da Liga até ao final da presente temporada.

Tal como o Maisfutebol adiantou, Sá Pinto foi determinante para a contratação do jogador, com quem trabalhou no Gaziantep, na temporada 2020/21. Além do atacante, o médio brasileiro Jefferson também está a ser negociado a pedido do técnico dos minhotos.

Kevin Mirallas é, assim, mais um nome sonante a chegar à Liga. Soma 60 internacionalizações pela seleção A da Bélgica, nas quais apontou 10 golos. O atacante esteve ainda no Mundial 2014 e jogou em alguns dos principais campeonatos europeus.

Formado no Standard Liège, iniciou a carreira como sénior no Lille, de França, onde jogou ainda no Saint-Étienne. Jogou depois no Olympiakos (Grécia), Everton (Inglaterra), Fiorentina (Itália) e Antuérpia (Bélgica), antes do Gaziantep.

Nas redes sociais, Jan Vertonghen, que alinha no Benfica, deu as boas-vindas ao compatriota, tal como Osama Rashid, reforço do Vizela que jogou com Mirallas no Gaziantep, na época passada.