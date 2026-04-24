Incrível: Lens tropeça na perseguição ao PSG... mas quase vira 3-0 ao intervalo
Golo de Allan Saint-Maximin, para lá dos 90 minutos, vale ponto ao segundo classificado, que quase fez o 4-3 no último lance
O Lens empatou na visita ao Brest e tropeçou na perseguição ao líder PSG, mas a noite desta sexta-feira quase teve contornos épicos. É que, apesar de não ter ganho, o segundo classificado da liga francesa recuperou de uma desvantagem de 3-0 verificada ao intervalo. E quase ganhava.
O Brest adiantou-se no marcador com um golo de Daouda Guindo, aos sete minutos. Aos 24, Lucas Tousart fez o 2-0 e, aos 42, Dina Ebimbe ampliou a vantagem da equipa da casa para 3-0.
A missão para o Lens, que a meio da semana conseguiu, 28 anos depois da última vez, a qualificação para a final da Taça de França, parecia impossível. Mas a segunda parte mostrou que não. E a reviravolta podia bem ter acontecido.
Em quatro minutos, com golos aos 60 e 64, Florian Thauvin e Abdallah Sima reduziram a desvantagem do Lens para 3-2 e, no quarto de seis minutos de compensação, Allan Saint-Maximin fez o 3-3. O Lens quase conseguiu a remontada no último lance do jogo, mas o guarda-redes Grégoire Coudert negou a vitória aos visitantes.
Com o empate no jogo que abriu a 31.ª jornada, o Lens passa a somar 63 pontos no segundo lugar. A equipa treinada por Pierre Sage está a três pontos do líder PSG, que tem um jogo a menos. O Brest, treinado por Éric Roy, segue com 38 pontos, no 11.º lugar.