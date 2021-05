Sergio Ramos é a grande ausência na lista de convocados da seleção de Espanha para o Euro 2020. Luis Enrique abdicou do capitão espanhol, defesa-central do Real Madrid, que participou em quatro Mundiais e três Europeus.



Segundo o selecionador espanhol, Sergio Ramos não estava em condições físicas para disputar a competição: «Ele não pode competir nem treinar. Liguei-lhe ontem, foi difícil e duro. Ele ajuda muito a seleção e pode voltar a fazê-lo no futuro, mas eu procuro o benefício do grupo. Disse-me para recuperar bem para jogar no seu clube e na seleção.»



Desde o início de 2021, Sergio Ramos fez apenas cinco jogos pelo Real Madrid: dois em janeiro, seguindo-se uma ausência de dois meses, outros dois em março e o último a 5 de maio, nas meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Chelsea.



O defesa-central foi operado em janeiro de 2021 para debelar um problema no menisco interno do joelho esquerdo. Regressou em março mas, a 1 de abril, apresentou uma lesão muscular no gémeo interno da perna esquerda. A 8 de maio, após o jogo frente ao Chelsea, o Real Madrid comunicou que Sergio Ramos apresentava uma lesão num tendão da rótula do joelho da perna esquerda.



Na lista de 24 convocados de Luis Enrique não há espaço para jogadores de Real Madrid, algo que o técnico desvaloriza. «Se Carvajal e Sergio Ramos estivessem bem, eles teriam vindo. Não faço a lista em função disso», garante o técnico.



Pedro Porro (Sporting) também não foi chamado, enquanto Aymeric Laporte (Manchester City), que nasceu em França e representou a seleção gaulesa nas camadas jovens, estreia-se na seleção de Espanha.



Lista de convocados:



Guarda-redes: Unai Simón, David de Gea e Robert Sánchez;

Defesas: José Gayàm Jordi Alba, Pau Torres, Laporte, Eric Garcia, Diego Llorente, Azpilicueta e Marcos Llorente;

Médios: Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Thiago Alcántara, Koke e Fabián Ruiz;

Avançados: Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Álvaro Morata, Gerard Moreno, Ferrán Torres, Adama Traoré e Pablo Sarabia.