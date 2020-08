Zé Luís não esteve esta manhã no arranque dos trabalhos do FC Porto da temporada 2020/21 e o clube deu a explicação no boletim clínico, dizendo que o jogador está «em isolamento profilático devido a um contacto de alto risco com um infetado com COVID-19».

«O avançado cabo-verdiano realizou um teste covid-19 negativo», diz ainda a nota do FC Porto.

Do boletim clínico consta ainda o nome de Iván Marcano, que fez tratamento à rutura do ligamento cruzado anterior sofrida, no passado mês de maio, no joelho direito.

Os dragões não explicam, contudo, a ausência de Nakajima, que também consta da lista dos jogadores que se apresentaram ao trabalho neste dia um da época.

Lista de atletas presentes no Olival na manhã do dia 1 do FC Porto:

. Guarda-redes: Cláudio Ramos, Marchesín, Mbaye e Diogo Costa

. Defesas: Tomás Esteves, Carraça, Marcano, Pepe, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles e Manafá;

. Médios: Danilo, Uribe, Loum, Vitinha, Sérgio Oliveira, Romário Baró, Fábio Vieira e Otávio;

. Extremos: Corona, João Mário e Luís Díaz;

. Avançados: Aboubakar, Soares, Marega e Fábio Silva.