Alberto Costa, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sporttv, após a vitória frente ao Casa Pia, por 4-0, na terceira jornada da Liga:

[Golo e assistência. O que sente?]

«O que importa é que foi golo da equipa. No momento nem me apercebi que tinha sido meu, como toquei nele, mas o que importa é que foi golo nosso.»

[Perder Samu e Pepe por lesão]

«Não lhe chamo pressão termos perdido esses jogadores, porque se faltar um, o companheiro ao lado estará pronto para assumir. Todos os jogadores são importantes e quero dedicar esta vitória a todos os lesionados e aqueles que entraram, porque entraram muito bem. Deram tudo o que tinham em campo e é assim que se forma um grupo.»

[Do V. Guimarães para a Juventus e agora para o FC Porto. Tem sido um ano de pressão extra?]

«O ano passado comecei, agarrei a oportunidade e dei um salto muito grande. Agora vim para aqui, dei outro salto. Quero fazer o meu trabalho e dar uma alegria aos adeptos, que são incríveis. Agradecer imenso pela casa cheia, porque dá uma força muito grande.»

[Clássico com o Sporting]

«Um próximo jogo difícil, como este. Vamos ter uma semana de trabalho e entrar com a mesma ambição e garra como entramos em todos os jogos.»