O Benfica anunciou esta sexta-feira que a lotação para a receção ao Barcelona está esgotada. O jogo realiza-se na próxima quarta-feira, 29 de setembro, no Estádio da Luz (20h00).



Esta manhã, o clube encarnado tinha colocado à venda mais uma remessa de ingresso, em virtude da devolução dos mesmos por parte do emblema catalão.



Para entrar no Estádio da Luz, recorda o Benfica, «o titular do ingresso terá de apresentar o título de acesso, o cartão de cidadão e um certificado digital COVID-19 da UE. Deve respeitar o lugar indicado, e à entrada do Estádio será medida a temperatura, que deverá ser inferior aos 38 graus, sob pena de ser vedada a entrada. É obrigatória a utilização de máscara dentro do recinto e deve ser privilegiada a compra via contactless.»