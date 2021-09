Portugal defronta a Sérvia nos oitavos de final do Campeonato do Mundo de futsal, que está a decorrer na Lituânia. O jogo tem início marcado para as 18h00, hora de Portugal Continental, e realiza-se na Zalgirio Arena, em Kaunas.



Os atuais campeões europeus foram líderes do Grupo C, com sete pontos conquistados, resultantes de duas vitórias frente a Tailândia (4-1) e Ilhas Salomão (7-0) e um empate com Marrocos (3-3).



Depois de dois desaires iniciais, com Irão (3-2) e a campeã mundial Argentina (4-2), os sérvios asseguraram um lugar nos oitavos de final ao golear, na derradeira jornada, os Estados Unidos (7-0).



Acompanhe o Portugal-Sérvia AO MINUTO



O vencedor do duelo entre Portugal e Sérvia joga, nos quartos de final, com Espanha ou República Checa, que se defrontam à mesma hora, em Vilnius.