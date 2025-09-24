Sporting
Polícia Judiciária detém mais um adepto do Sporting
Em causa estão crimes contra adeptos do FC Porto
Em causa estão crimes contra adeptos do FC Porto
Esta quarta-feira, mais um adepto do Sporting foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de agressões a apoiantes do FC Porto. O caso remonta a 10 de junho, no Lumiar, e resultou na destruição de um veículo.
A informação é avançada pela CNN por fonte ligada à investigação. A detenção ocorreu quando o suspeito chegou a Portugal.
De recordar que esta terça-feira a PJ anunciou a detenção de outros três adeptos do Sporting e até ao momento são sete, todos suspeitos de crimes de tentativa de homicídio, ofensas à integridade física qualificada, roubo, incêndio, posse de armas e pirotecnia.
