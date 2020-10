O Benfica anunciou a renovação com Adel Taarabt até 2023.

Quer isto dizer que o marroquino prolongou a ligação ao clube por mais uma época, uma vez que renovara em 2019 até 2022.

Contratado em 2015, Taarabt só jogou pela equipa B na primeira época (sete encontros e um golo). Nas duas temporadas seguintes esteve cedido ao Génova, mas depois voltou ao Benfica para ganhar novo fôlego com Bruno Lage, em 2017/18. Primeiro na equipa B, e depois com a promoção à equipa principal, contribuindo para a conquista do título nacional nessa temporada.

Nestas duas últimas épocas, continuou na equipa principal, fazendo parte das opções regulares dos treinadores do Benfica, Bruno Lage e Jorge Jesus.