O Benfica venceu na visita ao Sporting, 1-3, em jogo da 7.ª jornada da Liga Revelação.

Gerson Sousa abriu o marcador aos 34 minutos, levando os encarnados em vantagem para o intervalo. Kiko Félix fez o empate aos 56 minutos, mas Henrique Pereira, aos 60, Luís Semedo, aos 62, fizemos os golos que deram a vitória ao Benfica.

Com esta vitória, o Benfica ocupa o segundo lugar da Série B, com 11 pontos, menos cinco que o Estoril e mais um do que Sporting (3.º) e Portimonense (4.º).