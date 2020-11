O Sporting venceu hoje o Kristianstad por 32-27, na Suécia, em encontro da quarta jornada do Grupo B da Liga Europeia de andebol (segunda prova da hierarquia continental).

Com este triunfo, o segundo em outros tantos jogos, os lisboetas partilham agora o comando do grupo com os alemães do Füchse Berlim e o Kristianstad, que, no entanto, soma já disputou quatro jogos.

Depois da primeira derrota no campeonato português, imposta pelo FC Porto (27-33) no fim de semana, os leões voltaram a vencer na prova sucessora da Taça EHF, após o triunfo na estreia (27-25) em casa do Dinamo de Bucareste.

Darko Djukic, com sete golos, Frankis Carol, com seis, e Tiago Rocha, com cinco, foram os principais obreiros do triunfo desta noite.

A 1 de dezembro, o Sporting recebe os franceses do Nimes, que somam dois pontos em três jogos, em encontro da quinta jornada do Grupo B da fase de grupos da Liga Europeia. Os quatro primeiros seguem para os 16 avos de final.