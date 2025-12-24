-João Gonçalves é o árbitro do Sp. Braga-Benfica, jogo grande da 16.ª jornada da Liga, agendado para domingo. As nomeações do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para sete dos nove jogos da ronda foram conhecidas esta quarta-feira.

Na receção do líder FC Porto ao último classificado AVS, na segunda-feira, no jogo que fecha a jornada, vai estar Bruno Costa. Já o Sporting-Rio Ave, no domingo, é dirigido por Carlos Macedo.

No sábado, nos dois primeiros jogos da jornada, Luís Godinho apita o Famalicão-Estrela e Fábio Veríssimo o Estoril-Alverca.

No domingo, além dos jogos em Braga e em Alvalade, José Bessa apita o Arouca-Gil Vicente e Luís Filipe o Casa Pia-Vitória.

O Nacional-Santa Clara e o Moreirense-Tondela disputam-se a 11 de janeiro de 2026 e ainda não são conhecidos os árbitros.

Nota ainda para as ausências de João Pinheiro e André Narciso entre os sete jogos.

FC Famalicão-CF Estrela (sábado, 18h00)

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e Rúben Silva

4.º árbitro: Gustavo Correia

VAR: Rui Costa

AVAR: André Neto

Estoril Praia-FC Alverca (sábado, 20h30)

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques

4.º árbitro: Pedro Ramalho

VAR: Luís Ferreira

AVAR: Valdemar Maia

FC Arouca-Gil Vicente FC (domingo, 15h30)

Árbitro: José Bessa

Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins

4.º árbitro: Sérgio Guelho

VAR: Manuel Oliveira

AVAR: Fábio Silva

Casa Pia AC-Vitória SC (domingo, 15h30)

Árbitro: Luís Filipe

Assistentes: Hugo Coimbra e Ricardo Carreira

4.º árbitro: Bruno Vieira

VAR: Joao Casegas

AVAR: Marco Vieira

SC Braga-SL Benfica (domingo, 18h00)

Árbitro: João Gonçalves

Assistentes: Pedro Ribeiro e Tiago Costa

4.º árbitro: Iancu Vasilica

VAR: Tiago Martins

AVAR: Pedro Felisberto

Sporting CP-Rio Ave FC (domingo, 20h30)

Árbitro: Carlos Macedo

Assistentes: Luís Costa e João Macedo

4.º árbitro: David Silva

VAR: Bruno Esteves

AVAR: Sílvia Domingos

FC Porto-AVS (segunda-feira, 20h15)

Árbitro: Bruno Costa

Assistentes: Jorge Fernandes e João Bessa Silva

4.º árbitro: Diogo Araújo

VAR: João Malheiro Pinto

AVAR: Nuno Pires