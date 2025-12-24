João Gonçalves no Sp. Braga-Benfica: os árbitros da 16.ª jornada
Bruno Costa apita o FC Porto-AVS, Carlos Macedo no Sporting-Rio Ave
-João Gonçalves é o árbitro do Sp. Braga-Benfica, jogo grande da 16.ª jornada da Liga, agendado para domingo. As nomeações do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) para sete dos nove jogos da ronda foram conhecidas esta quarta-feira.
Na receção do líder FC Porto ao último classificado AVS, na segunda-feira, no jogo que fecha a jornada, vai estar Bruno Costa. Já o Sporting-Rio Ave, no domingo, é dirigido por Carlos Macedo.
No sábado, nos dois primeiros jogos da jornada, Luís Godinho apita o Famalicão-Estrela e Fábio Veríssimo o Estoril-Alverca.
No domingo, além dos jogos em Braga e em Alvalade, José Bessa apita o Arouca-Gil Vicente e Luís Filipe o Casa Pia-Vitória.
O Nacional-Santa Clara e o Moreirense-Tondela disputam-se a 11 de janeiro de 2026 e ainda não são conhecidos os árbitros.
Nota ainda para as ausências de João Pinheiro e André Narciso entre os sete jogos.
FC Famalicão-CF Estrela (sábado, 18h00)
Árbitro: Luís Godinho
Assistentes: Rui Teixeira e Rúben Silva
4.º árbitro: Gustavo Correia
VAR: Rui Costa
AVAR: André Neto
Estoril Praia-FC Alverca (sábado, 20h30)
Árbitro: Fábio Veríssimo
Assistentes: Pedro Martins e Hugo Marques
4.º árbitro: Pedro Ramalho
VAR: Luís Ferreira
AVAR: Valdemar Maia
FC Arouca-Gil Vicente FC (domingo, 15h30)
Árbitro: José Bessa
Assistentes: Hugo Santos e Miguel Martins
4.º árbitro: Sérgio Guelho
VAR: Manuel Oliveira
AVAR: Fábio Silva
Casa Pia AC-Vitória SC (domingo, 15h30)
Árbitro: Luís Filipe
Assistentes: Hugo Coimbra e Ricardo Carreira
4.º árbitro: Bruno Vieira
VAR: Joao Casegas
AVAR: Marco Vieira
SC Braga-SL Benfica (domingo, 18h00)
Árbitro: João Gonçalves
Assistentes: Pedro Ribeiro e Tiago Costa
4.º árbitro: Iancu Vasilica
VAR: Tiago Martins
AVAR: Pedro Felisberto
Sporting CP-Rio Ave FC (domingo, 20h30)
Árbitro: Carlos Macedo
Assistentes: Luís Costa e João Macedo
4.º árbitro: David Silva
VAR: Bruno Esteves
AVAR: Sílvia Domingos
FC Porto-AVS (segunda-feira, 20h15)
Árbitro: Bruno Costa
Assistentes: Jorge Fernandes e João Bessa Silva
4.º árbitro: Diogo Araújo
VAR: João Malheiro Pinto
AVAR: Nuno Pires