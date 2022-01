Nelson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa, após o apuramento para a final da Taça da Liga, ao vencer o Boavista nos penáltis.

«Conseguimos concretizar o objetivo de hoje, chegar à final para conquistar a Taça da Liga. Fizemo-lo numa data especial para os benfiquistas por ser a do nascimento do rei Eusébio e da partida do Fehér.

A nossa primeira parte foi bem conseguida, fizemos o golo numa situação de pressão e podíamos ter marcado outras vezes. Depois, na segunda parte sofremos o golo de penálti e a equipa ficou intranquila. O Boavista começou a acreditar que nos podia empurrar para trás, mas com o decorrer do jogo, conseguimos dar a volta e voltámos a controlar o jogo. Queríamos evitar os penáltis, houve um remate do Pizzi que podia ter dado golo, mas também temos de valorizar a capacidade mostrada pelo Boavista.

Nos penáltis, que não é uma lotaria, porque foram treinados, fomos competentes e chegámos à final, com todo o mérito.»

[sobre a insatisfação mostrada pelos adeptos devido à exibição]

«Os adeptos têm todo o direito em manifestar-se. Umas vezes contra, outras vezes a favor. Concordando ou não, temos de aceitar. Olhando para a história e exigência do Benfica, é claro que eu també queria estar a ganhar aos 10 minutos. Mas não jogamos sozinhos. Temos de reconhecer que ainda não temos a capacidade que queremos. Temos margem para crescer. É natural que exista insatisfação e compreendemos. E essa insatisfação ainda nos motiva mais para trabalhar com afinco e responder.»