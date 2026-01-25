Open da Austrália: Alcaraz supera Tommy Paul rumo aos quartos de final
Zverev, Tien e De Minaur também apurados. Sabalenka segue no quadro feminino
O tenista espanhol Carlos Alcaraz superou um mau início de jogo e venceu, este domingo, em três sets (7-6(6), 6-4 e 7-5) o norte-americano Tommy Paul, apurando-se para os quartos de final do Open da Austrália.
O número um do mundo levou duas horas e 38 minutos para vencer pela sexta vez Tommy Paul em oito duelos contra o norte-americano.
Aspirando conquistar este ano o único torneio do Grand Slam que ainda lhe falta, Alcaraz jogará nos quartos de final contra o australiano Alex de Minaur, que despachou o cazaque Alexander Bublik no último jogo do dia, em três sets (4-6, 1-6, 1-6), em apenas uma hora e 32 minutos.
Nos outros dois jogos, o alemão Alexander Zverev apurou-se ao vencer o argentino Francisco Cerundolo em três sets, pelos parciais de 6-2, 6-4 e 6-4. Já o norte-americano Learner Tien, que deixou para trás o português Nuno Borges, afastou o russo Daniil Medvedev em três sets, com os parciais de 4-6, 0-6 e 3-6. Zverev e Tien defrontam-se nos quartos de final, fase para a qual os quatro últimos apurados serão conhecidos na segunda-feira.
Feminino: Sabalenka afasta Mboko e segue para os quartos de final
Do lado feminino, a número um do mundo, Aryna Sabalenka, derrotou a canadiana Victoria Mboko – 16.ª aos 19 anos - por 6-1, 7-6 (7/1), nos oitavos de final do Open da Austrália, seguindo para os quartos de final.
Na terça-feira, Sabalenka enfrentará a americana Iva Jovic (27.ª), que afastou cazaque Yulia Putintseva (94.ª) em dois sets por 0-6 e 1-6, na tentativa de chegar às semifinais.
Revelação do ano passado, com destaque para o título no WTA 1000 de Montreal, Mboko participou no seu primeiro Open da Austrália, onde conseguiu o melhor resultado num Grand Slam até à data, após a estreia em torneios importantes no ano passado. Mboko perdeu na terceira ronda em Roland Garros, na segunda em Wimbledon e na primeira no US Open.
Coco Gauff também se apurou, vencendo Karolina Muchova em três sets (6-1, 3-6, 6-3).
Svitolina e Andreeva disputam o último jogo do dia (10h05).