A Fórmula 1 emitiu um comunicado nesta sexta-feira a informar que «é impossível» realizar o Grande Prémio da Rússia nas «atuais circunstâncias».

A organização diz que esta posição surge após uma reunião realizada esta quinta-feira, que envolveu ainda a FIA e as equipas que participam no campeonato do mundo.

Na nota oficial, é possível ler-se que a Fórmula 1 «está a acompanhar os desenvolvimentos na Ucrânia, com tristeza, em choque e com esperança numa rápida e pacífíca resolução» do panorama atual.

Recorde-se que, já nesta quinta-feira, Sebastien Vettel tinha afirmado que não iria participar no GP de Sochi mesmo que a prova se realizasse. Também o campeão mundial, Max Verstappen defendeu o cancelamento do Grande Prémio.

A prova no circuito de Sochi está prevista para o fim de semana de 23 a 25 de setembro, naquela que é a 17.ª corrida do Mundial de Fórmula 1.