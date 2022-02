O Sporting de Braga é a equipa com mais remates na Liga Europa, ao fim do play-off de acesso aos oitavos de final da competição, de acordo com os dados estatísticos atualizados pela UEFA.

A equipa comandada por Carlos Carvalhal tem um total de 151 tentativas, nos oito jogos que já realizou na competição.

Esmiuçando os remates, o Sporting de Braga tem 40 deles enquadrados, sendo, neste capítulo, a terceira equipa com a melhor estatística. O Nápoles enquadrou 50 dos seus 129 remates e o Bayer Leverkusen é o segundo conjunto com mais remates enquadrados, 47 do total dos seus 101.

Por outro lado, o Sp. Braga é, destacadamente, a equipa com mais remates fora do alvo, um total de 70 dos seus 151. A segunda equipa com mais remates fora do alvo é o Nápoles, com 42.

Noutra estatística, o Sporting de Braga também lidera, com um nome em evidência. Ricardo Horta isolou-se como o rei das assistências, agora com quatro, depois da que fez para o golo de Iuri Medeiros na vitória ante o Sheriff, na noite de quinta-feira.

Os minhotos qualificaram-se para os oitavos de final da Liga Europa, fase na qual vão defrontar o Mónaco.