A Federação alemã da Futebol (DFB) informou que um dos jogadores que se encontram no estágio testou positivo à covid-19.



O organismo acrescentou que toda a comitiva germânica foi testada três vezes desde a passada segunda-feira e houve apenas um resultado positivo. Apesar da órgão federativo não revelar a identidade do futebolista infetado, o «Bild» informa que se trata de Jonas Hofmann, médio do Borussia Monchengladbach.



Por último, a Federação alemã referiu que o futebolista «está assintomático e isolado» e que todas as normas de etiqueta respiratória e distanciamento social foram cumpridas durante o estágio.



A Alemanha defronta, esta quinta-feira, a Islândia às 19h45, na primeira jornada do grupo J da fase de apuramento para o Mundial 2022.