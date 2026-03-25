O Benfica foi condenado pela UEFA ao encerramento parcial de 500 lugares nos setores 10 e 11 do Estádio da Luz, apurou o Maisfutebol. A decisão ainda não foi publicada pelo organismo que tutela o futebol europeu.

Em causa o comportamento racista e discriminatório de alguns adeptos (entretanto, cinco foram suspensos pelo clube e podem ser expulsos de sócio) durante um jogo com o Real Madrid. O clube fica com pena suspensa durante um ano devido a este incidente.

Segundo apurámos, a UEFA teve em consideração a celeridade do inquérito interno promovido pelo Benfica, resultando numa pena mais reduzida.

Tudo aconteceu na sequência de um golo marcado por Vinicius Júnior, a 17 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Champions. O brasileiro celebrou junto à bandeirola de canto e originou reações das bancadas, algumas de cariz racista.

Na sequência disso, Vinicius acusou Gianluca Prestianni de insultos racistas. O argentino foi suspenso preventivamente da segunda mão, mas não se conhece o desfecho do inquérito promovido pela UEFA.

[Notícia atualizada às 18h08]