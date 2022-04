A FIGURA: Ricardo Horta

O capitão do Sp. Braga pôs em campo, uma vez mais, a versatilidade habitual. Mesmo por vezes tendo de se sujeitar a trabalhos mais comprometidos com a equipa, em setores mais recuados do terreno, houve espaço para deixar sair o seu talento. O remate à trave antes do intervalo é sinónimo disso. Acabou por ser a figura do encontro ao apontar o golo que carimba mais três pontos para o Sp. Braga. Chegou às duas dezenas de golos esta época.

O MOMENTO: golo do Sp. Braga (55’)

Passe largo de Al Musrati a solicitar Abel Ruiz nas costas da defesa do FC Porto. O espanhol ganhou a Pepe em velocidade galgando metro pela direita, cruzando depois para o segundo poste, onde aparece Ricardo Horta a desviar de forma pouco ortodoxa, com a coxa, a encostar para o fundo das redes. Valeu o triunfo.

OUTROS DESTAQUES

Abel Ruiz

Teve uma oportunidade clara para marcar, mas Diogo Costa fechou o caminho da baliza. Inconformado, fabricou depois o golo da equipa de Carlos Carvalhal com uma ação letal a cruzar para o golo de Ricardo Horta.

Grujic

Tem subido o seu rendimento no meio campo azul e branco, sendo cada vez mais um ponto de referência do jogo da equipa do FC Porto. Controlou o equilíbrio da equipa e deu liberdade a Otávio, Vitinha e Fábio Vieira para serem criativos. Saiu para que a equipa ganhasse mais expressão ofensiva.

David Carmo

Imperial no setor mais defensivo. Depois de uma longa ausência por lesão, o central está cada vez mais perto do pico da sua melhor forma. Esta tarde rubricou mais uma prestação muito completa no setor mais recuado do Sp. Braga.

Diogo Costa

Pouco podia fazer no golo sofrido e ainda teve intervenções providenciais que foram mantendo o conjunto de Sérgio Conceição ligado ao jogo. Mancja incrível no final da primeira parte a negar o golo a Abel Ruiz.