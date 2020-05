Quim Machado é o novo treinador do Vilafranquense, anunciou esta segunda-feira o emblema da II Liga.

Através de um videoconferência transmitida nas redes sociais, o técnico de 53 anos explicou a opção pelo clube de Vila Franca de Xira, depois de um ano sem treinar.

«O que me levou a abraçar este projeto foi a abordagem das pessoas do clube, a ambição demonstrada e o projeto em si. E pessoalmente, depois deste ano sabático, queria voltar ao ativo com um projeto que condiz com a minha imagem e acho que neste momento o Vilafranquense dá-me essa possibilidade», justificou.

Na nota publicada, o Vilafranquense diz que Quim Machado é o treinador para a época 2020/2021.