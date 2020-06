O Sporting anunciou a renovação com Tiago Tomás até 2025. O avançado fica com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, de acordo com o comunicado dos leões.

Um avançado que, aos 17 anos, tem vindo a queimar etapas atrás de etapas, jogando sempre nos escalões acima, sem perder rendimento. Esta época, apesar de ter estado lesionado, começou nos juniores, a marcar golos regularmente (13 golos em 17 jogos], depois passou para os sub-23 e continuou a marcar [3 golos em 6 jogos].

Nas seleções também tem vindo a queimar etapas, somando dez golos em 21 internacionalizações, sobretudo nos sub-17 e sub-18, mas já estreou-se pelos sub-19 frente à França, em fevereiro último.

Depois da interrupção da Liga Revelação passou a ser chamado com frequência por Rúben Amorim para trabalhar com o plantel principal.

Tomás está no emblema de Alvalade desde 2014/2015, ou seja, desde que era infantil. «Estou muito grato pelo que tenho estado a alcançar. Sei que é fruto do meu trabalho, mas também sei que muitas pessoas gostariam de estar onde estou. Vou continuar a trabalhar todos os dias, como sempre fiz desde pequeno. Hoje, vejo que os sacrifícios que fiz desde miúdo e que tudo aquilo de que abdiquei começam a valer a pena. A ambição é cada vez maior e espero conquistar muitas coisas com este símbolo ao peito», disse o jogador nas plataformas do clube.