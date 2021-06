O Benfica anunciou a contratação de Gil Dias.



Prestes a entrar no último ano de contrato com o Mónaco, o internacional sub-21 português assinou com as águias até 2026, tal como o Maisfutebol noticiou oportunamente.

Formado entre o Gafanha e a Sanjoanense, Gil Dias teve ainda uma curta passagem pelo Sporting aos 12 anos. Acabou a formação no Sp. Braga, do qual se transferiu para o Mónaco, em 2015.

Depois disso, o jogador, que é extremo de raiz, esteve emprestado a Varzim, Rio Ave, Fiorentina, Nottingham Forest, Olympiakos e Granada, antes de chegar ao Famalicão na época passada.