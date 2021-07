A FIGURA: Paulinho

Belo jogo do avançado, que recebe aqui um «boost» importantíssimo de confiança antes do arranque oficial da época. Sempre certeiro nas movimentações, deu-se muito ao jogo e ainda fez o gosto ao pé por duas vezes. Obrigou ainda Anthony Lopes a uma defesa apertadíssima, num lance em que a bola acabou no poste. Próxima presa: o Sp. Braga, equipa que bem conhece.

POSITIVO: Pedro Gonçalves

Há jogadores que não precisam de muitos toques na bola para mudar um jogo. Pedro Gonçalves é um deles. Regressou mais tarde das férias, depois de ter estado ao serviço da Seleção Nacional no Euro 2020, mas isso não se notou esta noite, pelo menos nos 57 minutos em que esteve em campo. Super inteligente, como sempre, esteve nos três golos: fez o passe incompleto para Paulinho no primeiro, marcou ele próprio o segundo com uma grande finalização, e combinou novamente com Paulinho para o terceiro.

OUTROS DESTAQUES

Jovane

Foi surpresa no onze de Ruben Amorim, em detrimento de Nuno Santos, e é seguro dizer que ganhou pontos. Atuou na esquerda do ataque e mostrou excelente entendimento com Paulinho e Pedro Gonçalves. O passe no lance do primeiro golo de Paulinho é delicioso, o que, lá está, só prova que a qualidade lá está. Agora falta a regularidade.

Inácio e Feddal, exibições opostas

Não teve uma noite fácil, Feddal. É certo que depois de alguns minutos o Sporting acertou o plano defensivo e sofreu poucos calafrios do Lyon, mas no início da partida o marroquino sofreu muito com o ataque à profundidade dos franceses e mostrou-se incapaz de conter as investidas pelo seu lado. Já Inácio mostrou a segurança do costume e teria feito valer o bilhete, se o jogo tivesse público, com o sensacional passe para o golo de Pedro Gonçalves.

Anthony Lopes

O melhor do Lyon com distância. Sempre seguro entre os postes, o guarda-redes internacional português brilhou com uma mão cheia de defesas de grande nível. Não fosse ele, e o resultado teria sido bem mais pesado para o conjunto francês.

Aouar

Dançou ao som de uma música só dele em relação aos restantes companheiros do meio-campo. É insistentemente associado a clubes de topo europeu e percebe-se porquê. Demonstrou sempre a evidente qualidade técnica que possui e ainda fez um dos golos do conjunto francês.