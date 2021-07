O Arouca ganhou sem problemas em Rio Maior e seguiu para a próxima fase da Taça da Liga. A equipa de Armando Evangelista marcou três golos ao Vilafranquense e confirmou o favoritismo.



De livre direto, Eugeni Valderrama inaugurou o marcador aos cinco minutos; aos 30 minutos, André Silva aproveitou um passe de Bukia e fez o segundo, num remate bem colocado; de penálti, João Basso fechou as contas.



O Rio Ave, adversário derrotado no recente playoff de acesso à Liga, é o próximo adversário dos arouquenses.



FICHA DE JOGO:



Jogo no Estádio Municipal de Rio Maior

Árbitro: Fábio Melo



VILAFRANQUENSE: Adriano Facchini; Bruno Rafael, Bernardo Martins, Sangare, Prince Mendy, Edu Machado, Leonardo, Eric Veiga, Evandro Brandão (José Varela, 68), André Dias (Umaro Baldé, 56), Léo Bahia (Bruno Sousa, 77).

Treinador: Carlos Pinto.

AROUCA: Victor Braga; Quaresma (Joel, 76), André Silva, Arsénio, Bukia (Adílio, 82), João Basso, Pedro Moreira, Leandro, Eugeni Valderrama, Baptiste Aloé e Thales Oleques.

Treinador: Armando Evangelista.



Golos: Eugeni Valderrama (5), André Silva (30) e João Basso (86, gp)