O Rio Ave venceu esta tarde o dérbi em casa do rival Varzim e qualificou-se para a segunda fase da Taça da Liga.

A equipa de Vila do Conde apurou-se apenas na decisão por grandes penalidades, com o guarda-redes Jhonatan a defender o remate de Tavinho e a segurar o apuramento.

No jogo da Póvoa, o Varzim adiantou-se aos 56m, graças a um autogolo de Ronan, porém, aos 79m Aderllan Santos fez o empate a uma bola com que o jogo chegou ao final do tempo regulamentar.

Na decisão por penáltis, Zé Manuel começou por falhar o primeiro para o Rio Ave, mas Luís Silva e Tavinho acabaram por fazer o mesmo para o Varzim.

No jogo da segunda fase, marcado para o próximo domingo (1 de agosto), o Rio Ave vai defrontar o vencedor do jogo entre Vilafranquense e Arouca.

Ficha de jogo:

Varzim: Tiago Pereira; Pinheiro, André Micael, Cássio e João Reis; Tavinho, Nuno Valente (Zé Tiago, 88m), Assis e Luís Silva; Agdon (Heliardo, 66m) e Murilo (Ofusu, 76m).

Treinador: António Barbosa.

Rio Ave: Jhonatan; Costinha, Aderllan Santos, Hugo Gomes e Sávio; Vítor Gomes (Francisco Geraldes, 66m), Joca (Ukra, 83m) e Guga (Rúben Gonçalves, 90m+4); Gabrielzinho (Carlos Mané, 66m), Ronan (Pedro Mendes, 66m) e Zé Manuel.

Treinador: Luís Freire.

--

Golos: Ronan (56m, pb) e Aderllan (79m).

--

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).