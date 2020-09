O Varzim anunciou que um jogador do plantel testou positivo à covid-19, após os testes de despistagem realizados esta quinta-feira.



A equipa da II Liga não revelou o nome do jogador infetado, mas confirmou que este «está assintomático e encontra-se bem, estando a cumprir o isolamento nas condições pré-definidas no plano de contingência estabelecido pela DGS».



O Varzim joga este sábado, diante do Sporting da Covilhã, e Paulo Alves assumiu que, embora seja «impossível controlar tudo», a equipa tem de se «adaptar e encarar com normalidade».



«É algo que já aconteceu noutros clubes, e estou certo de vai tocar a todos. Temos um caso, o resto do grupo está em condições, vamos seguir as indiciações a esperar que o jogador volte rápido aos treinos», acrescentou.



Os poveiros deslocam-se ao terreno do Sporting da Covilhã, numa altura em que o município de Póvoa de Varzim tem registado um aumento de casos de covid-19.