O Benfica, finalista vencido na última edição da prova, vai defrontar o Desp. Chaves, nono classificado da II Liga, na terceira eliminatória da Taça de Portugal. O encontro está agendado para o fim de semana de 18 e 19 de outubro.

As Águias voltam a Trás-os-Montes praticamente dois anos depois de ali terem vencido, por 2-0, para a Liga, no último duelo entre as duas equipas disputado em Chaves.

Na segunda eliminatória da Taça, os transmontanos derrotaram o Paredes, da Liga 3, por 2-0.

Na quarta eliminatória, e se vencer em Chaves, o Benfica vai jogar novamente fora, desta feita frente ao Atlético de Portugal ou ao Felgueiras.

