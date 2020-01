FIGURA: Lincoln (Santa Clara)

Não esteve muito ativo, mas sempre que o esférico chegava aos seus pés, acelerava o jogo e dava maior profundidade à equipa. Fê-lo sempre bem no primeiro tempo e a espaços no segundo. Na hora de converter o castigo máximo, o brasileiro não tremeu e deu três preciosos pontos aos açorianos.

MOMENTO DO JOGO: Fora de jogo escapou ao VAR

O golo do Santa Clara foi apontado de grande penalidade. Nuno Almeida viu a falta de Racic sobre Carlos Junior e assinalou de pronto o castigo máximo. Depois de consultar o VAR, confirmou a decisão. Contudo, no momento do passe de Mamadu Candé, o ponta de lança açoriano estava em fora de jogo, algo que escapou aos olhos de Cláudio Pereira, vídeo-árbitro deste encontro.

OUTROS DESTAQUES

Pedro Gonçalves (Famalicão): Foi dos que mais lutou contra o rumo dos acontecimentos. Pedro Gonçalves percorre quilómetros a cada jogo e parece estar em todo o lado. Não conseguiu que a equipa o acompanhasse, não conseguindo evitar o desaire.

Diogo Gonçalves (Famalicão): Sempre muito ativo pelo flanco direito, dos pés dele sairam algumas das jogadas de perigo dos famalicense. Contudo, nunca deram o melhor seguimentos aos seus cruzamentos. Acabou a jogar a defesa direito, tentando manter o flanco sempre ativo.

Patrick Vieira (Santa Clara): Boa exibição do lateral direito que secou por completo Fábio Martins. Para além de defender bem, Patrick Vieira, principalmente no primeiro tempo, deu profundidade ao lado direito e foi por ali que a equipa açoriana criou mais perigo.

Fábio Cardoso e João Afonso (Santa Clara): Esta dupla de centrais funciona como um só. Se um falha, está lá o outro, se é preciso sacrificar pela equipa, sacrificam-se. Imperiais nas alturas, não perderam um duelo com os adversários e, nas bolas paradas, ainda iam ao ataque criar perigo.