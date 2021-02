O Fonte do Bastardo venceu nesta sexta-feira o Sporting das Caldas, nos Açores (3-0), e assumiu a liderança na tabela classificativa do campeonato nacional de voleibol.



A equipa dos Açores tem de acertar calendário e vai defrontar novamente o adversário das Caldas da Rainha neste sábado. Ao ficar com o mesmo número de jogos que os adversários, o Fonte do Bastardo ultrapassou o Benfica, que ocupava a primeira posição.



O Sporting está no terceiro lugar, à frente de Sp. Espinho e Esmoriz, que têm o mesmo número de pontos (21) e defrontam-se na 14.ª jornada.