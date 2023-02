Declaração de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a derrota do FC Porto frente ao Gil Vicente, por 2-1, na 22.ª jornada da Liga:

«Correu mal muita coisa. Entrámos muito bem no jogo, até aos 25 minutos tivemos o Pepê a falhar um golo feito, acontece, uma bola na trave… Podíamos ter feito mais golos nos primeiros 25 minutos. A partir daí, tivemos alguns erros defensivos que deram o golo do Gil Vicente. Depois foi o que vocês assistiram: uma sucessão de episódios negativos para a equipa. Ficou o espírito fantástico dos jogadores, o público que apoiou até ao fim. Claro que eles não querem saber das minhas palavras, sejam mais ou menos bonitas, querem ganhar, como eu e o meu grupo de trabalho. Hoje não foi possível devido a diversas situações que aconteceram no jogo. O resultado está à vista de toda a gente. Acho bem que o árbitro seja chamado ao VAR, porque é uma ferramenta importante para o futebol. Agora, tem de ser em todas as situações, não só em algumas. Perdemos um jogo, não perdemos a guerra. Faltam muitas batalhas até ao fim e continuamos vivos e fortes.»