O FC Porto apresentou esta quarta-feira o novo Portal do Sócio, no qual os adeptos dos dragões vão poder fazer a sua inscrição para sócios de uma forma totalmente digital.

Na nota divulgada no site, os «azuis e brancos» referem que agora o processo para se tornar associado está muito mais «fácil, ágil e cómodo» com as principais funcionalidades do portal a passarem pela inscrição de novos associados, pelo registo de recém nascidos e ainda a recuperação do número de sócio após um afastamento do clube.

Já no portal, o FC Porto indica que nos próximos tempos mais funcionalidades serão disponibilizadas para os associados nomeadamente «o pagamento de quotas, votações e outras operações decisivas para o presente e futuro do FC Porto».

O presidente do clube, André Villas-Boas, em declarações aos meios dos dragões, refere que este é um passo importante para atingir o valor associados que pretende para a primeiro ano da nova direção.

«Temos a ambição de atingir os 150 mil sócios neste primeiro ano, ainda não lançámos uma campanha de angariação e iremos fazê-lo o mais breve possível», disse sobre o novo Portal que garante representar o fim das burocracias no que toca aos associados do FC Porto.

«Todo o processo de inscrição de sócio passava por muitas burocracias. Agora é e será totalmente digital, permitindo que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo se torne sócia do FC Porto», concluiu.