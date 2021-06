O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) garantiu, este sábado, a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Estíria, na Áustria, no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, na oitava prova do Mundial 2021 de Fórmula 1.

Verstappen, atual líder do Mundial de pilotos, garantiu a terceira ‘pole’ da época, a segunda consecutiva depois de França. Antes, tinha partido na liderança no primeiro Grande Prémio, no Bahrain. Fê-lo com o tempo de 1:03.841, menos 194 milésimos de seguindo do que Bottas, que foi segundo mas vai partir de quinto, devido à penalização de três lugares aplicada nos treinos livres de sexta-feira.

Assim, Lewis Hamilton, terceiro na qualificação 3, vai sair de segundo, Lando Norris em terceiro e Sergio Perez em quarto.

Esta é a sexta ‘pole’ da carreira de Max Verstappen.

De resto, Russell ficou muito perto de colocar o seu Williams na Q3, tendo ficado a apenas oito milésimos do tempo de Lance Stroll na Q2.