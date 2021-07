A Liga Portugal divulgou esta segunda-feira o calendário da segunda fase da Taça da Liga, cujo quadro ficará definido esta noite, após o duelo entre Vitória de Guimarães e Leixões.

A eliminatória arranca na próxima sexta-feira, dia 30 de julho, com a receção do Paços de Ferreira ao Gil Vicente, e termina dois dias depois, no primeiro dia de agosto, com quatro partidas agendadas.

Dos oitos jogos agendados, só o Sp. Covilhã-Mafra e o Arouca-Rio Ave não terão transmissão televisiva.

O CALENDÁRIO DA SEGUNDA FASE DA TAÇA DA LIGA

30 de julho, sexta-feira

Paços de Ferreira-Gil Vicente, 20h30 (SportTV)

31 de julho, sábado

Estrela da Amadora-Penafiel, 15h30 (SportTV)

Famalicão-Estoril, 18h00 (SportTV)

Sp. Covilhã-Mafra, 18h00

1 de agosto, domingo

Farense-Santa Clara, 15h30 (SportTV)

Arouca-Rio Ave, 17h00

Casa Pia-V. Guimarães/Leixões, 18h00 (SportTV)

Boavista-Portimonense, 20h30 (SportTV)