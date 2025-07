O ciclista australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) venceu, isolado, a 20.ª e penúltima etapa da Volta a França, terminando a ligação de 184,2 quilómetros entre Nantua e Pontarlier em 04h06m09s, sendo a sua estreia a vencer no Tour.

Numa etapa com algumas quedas, o pódio ficou completo com dois neerlandeses: Frank Van Den Broek (Picnic PostNL) foi segundo a 54 segundos e Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step) foi terceiro a 59 segundos. O português Nélson Oliveira (Movistar) foi 113.º classificado na etapa, a 22 minutos e 27 segundos de Groves.

Numa etapa que não ditou grandes alterações no topo da classificação geral, a nota relevante no top-10 foi a perda do 10.º lugar por parte do australiano Ben O’Connor (Jayco Alula). Isto porque o francês Jordan Jegat (Totalenergies) colocou-se na fuga – chegou até a liderar a etapa a dada altura com o australiano Harry Sweeny (EF Education - Easypost) – e conseguiu superar a diferença de mais de quatro minutos (04m08s) para O’Connor à partida para a etapa. Jegat foi sétimo, a 01m04s de Groves. O’Connor chegou no pelotão, sendo 56.º, a 07m04s, a seis minutos do gaulês.

O último quilómetro de Groves, para a vitória:

Na geral, Tadej Pogacar (UAE Emirates) continua a liderar (73h54m59s), com 04m24s de vantagem para Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) e 11m09s para Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente. O novo homem do top-10, Jegat, está a 32m42s e deixou O’Connor já a quase dois minutos de si: o australiano, que desceu a 11.º na geral, está a 34m34s de Pogacar. Oliveira é 74.º classificado da geral, a mais de três horas de Pogacar (03h41m03s).

Dia de quedas

A penúltima etapa ficou marcada pela queda de vários ciclistas. Uma delas envolveu o espanhol Iván Romeo (Movistar) e o francês Romain Gregoire (Groupama-FDJ), que escorregaram e ficaram em mau estado, numa curva, quando iam no grupo da frente da corrida, a cerca de 22 quilómetros da meta. Se Gregoire escapou a piores marcas – recuperou e acabou em quinto (+01m04s) – Romeo ficou muito maltratado e com marcas visíveis no corpo e no equipamento, acabando a etapa em 116.º (+22m33s) e em dificuldade.

Antes disso, o francês Clément Champoussin (XDS Astana), que foi 120.º na etapa, também teve uma queda e quase acabou atingido por uma moto.

Montmartre promete animar no adeus

A 21.ª e última etapa realiza-se no domingo, com a chegada a Paris, numa etapa de 132,3 quilómetros com início em Mantes-La-Ville e final na capital francesa, nos Campos Elísios.

Prevê-se, naturalmente, que seja a consagração de Tadej Pogacar. Porém, também se espera emoção na luta pela etapa, com os últimos 40 quilómetros a terem três passagens pela subida a Montmartre, de forma idêntica à prova de fundo dos Jogos Olímpicos Paris2024.