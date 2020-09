Carlos Vinícius não foi lançado em campo na vitória do Benfica sobre o Moreirense por 2-0. O avançado brasileiro tem sido apontado a outras paragens e Jorge Jesus não fechou a porta a uma eventual saída do melhor marcador do campeonato passado.

«Se tiver mercado e for um jogador com o qual o Benfica possa fazer uma entrada financeira como foi o caso do Rúben Dias, se deixámos sair o Rúben Dias, porque é que não deixamos sair o Vinícius se tiver mercado? Como treinador não tenho de olhar só para os interesses da equipa. Tenho de olhar para os interesses da equipa e do clube. Se tiverem de ser feitos ajustamentos em termos financeiros, eu tenho de perceber. Por muito que me custe perder o Vinícius, o Rúben ou outro jogador qualquer, tenho de partilhar essa dor, porque ela faz parte do projeto e do futuro do Benfica», frisou o treinador, lembrando as soluções que tem nesta altura, em concreto, para o ataque.

«Vamos jogar a maioria dos jogos com dois avançados. Temos quatro, com o Gonçalo Ramos cinco.»