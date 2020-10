O Feirense regressou esta segunda-feira às vitórias ao bater o Mafra por 3-1, em jogo da sétima jornada da II Liga, numa partida que praticamente resolveu antes do intervalo.

A equipa da casa adiantou-se no marcador com um golo de Feliz (8m), enquanto Fati ampliou a vantagem aos 29. O Mafra ainda reduziu a diferença numa grande penalidade convertida por Camará (55), mas o Feirense sentenciou o triunfo com um golaço de Marcus após uma rápida transição (74m).

Com este triunfo, a equipa de Santa Maria da Feira junta-se ao Desp. Chaves e Académica no lote das equipas com 14 pontos. Todas têm menos um dos que o Mafra, que tem 15 pontos e perdeu a liderança para o Estoril-Praia. A equipa da linha viu confirmada a ascensão ao primeiro lugar, com 16 pontos.