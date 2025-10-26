João Simões, jogador do Sporting, em declarações à flash interview da Sport TV, após a vitória no reduto do Tondela, por 3-0, na nona jornada da Liga:

Análise ao jogo

«Entrámos muito bem, com uma grande intensidade e atitude a mostrar que somos campeões. Temos de dar mérito ao Tondela, o guarda-redes fez uma grande exibição, mas o nosso caminho é o mais importante e entrámos para ganhar! Para a semana há mais. Somos o Sporting. Cada jogo em que entramos é para ganhar. Seja aqui ou em casa, entramos sempre para ganhar. A nossa raça é o que nos define.»

18 anos e não tem problema em assumir um papel preponderante

«O resultado é sempre o mais importante. Sou adepto do Sporting, além de atleta e jogador. Por isso, o mais importante são os três pontos. A confiança vem deste grupo, puxamos sempre uns por outros e todos temos uma resposta a dar, mesmo que seja a partir do banco.»

«Cada um dá o máximo de si e entra sempre para ganhar. Só por vestir esta camisola e este símbolo temos de dar tudo em campo».