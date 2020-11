Miguel Reisinho, médio do Boavista, sofreu uma rotura do ligamento cruzado do joelho esquerdo e enfrenta um longo período de paragem.

O emblema axadrezado comunicou que o jogador de 21 anos «vai ser submetido a uma intervenção cirúrgica nos próximos dias».

Reisinho, que cumpre a segunda temporada ao serviço dos boavisteiros, lesionou-se durante o encontro frente ao Vizela, no passado domingo, que garantiu a passagem do Boavista à próxima fase da Taça de Portugal. O médio tinha entrado já no decorrer da segunda parte e lesionou-se sozinho, enquanto tentava acompanhar um adversário, tendo de abandonar o relvado de maca.