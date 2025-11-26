O Benfica está entre os cinco clubes «mais inteligentes» no mercado de transferências no que toca ao balanço financeiro de futebolistas profissionais (excluindo jovens da formação contratados) contratados desde janeiro de 2021 e já negociados em definitivo para outros clubes, indica o mais recente estudo do Observatório do Futebol (CIES), publicado esta quarta-feira.

Numa análise cujos valores contemplam clubes cujo gasto total com transferências e receitas desde 2021 esteja acima dos dez milhões de euros (pagos ou recebidos e incluindo bónus), o Benfica fecha o top-5 com 147 milhões de euros de lucros, fruto de investimento de 213 milhões de euros e receita de 360 milhões de euros de jogadores seniores que contratou desde 2021 e que já vendeu em definitivo. Isto num intervalo de anos, no mercado de transferências, em que se registaram algumas das vendas mais caras, não só do clube, mas também do campeonato português, como foram os casos de Enzo Fernández e Darwin Núñez.

O Eintracht Frankfurt, atual sexto classificado no campeonato alemão, lidera a lista com um saldo positivo de 286 milhões de euros, sendo, por isso, considerado o clube «mais inteligente do mundo no mercado de transferências» nos últimos cinco anos neste balanço financeiro negocial. Seguem-se, ainda acima do Benfica, o Brighton com um lucro de 221 milhões de euros, o Estugarda com 178 milhões e a Atalanta com 150 milhões. O Benfica fecha, então, esse top-5 com um lucro de 147 milhões de euros.

No panorama nacional, o Sporting surge como o segundo clube com melhor desempenho financeiro nesta análise, com um saldo positivo de 81 milhões de euros. Os leões investiram 122 milhões de euros e receberam 203 milhões.

O Famalicão destaca-se no terceiro lugar com um lucro de 53 milhões de euros. O clube registou despesas no valor de 13 milhões de euros e receitas no valor de 66 milhões. A formação famalicense, nos últimos anos, tem beneficiado de alguns negócios com o FC Porto, como foram os casos de Iván Jaime, Otávio e Francisco Moura. Por sua vez, o FC Porto surge na quarta posição nacional com um saldo de 46 milhões de euros. Os dragões desembolsaram 96 milhões de euros e receberam 142 milhões.

Voltando ao panorama global, no que toca aos clubes com pior desempenho no mercado, o Al Hilal, onde atuam João Cancelo e Rúben Neves, surge no fundo da lista com um saldo negativo de 197 milhões. Segue-se o Al Nassr onde figuram Cristiano Ronaldo, João Félix e Jorge Jesus, com 104 milhões de euros negativos. O restante top-5 do fundo da tabela é composto por equipas do campeonato inglês: West Ham (-99 milhões de euros), Aston Villa (-85 milhões de euros), Manchester United (-74 milhões de euros).

Além disto, se forem ainda tidos em conta jogadores contratados desde janeiro de 2021, mas que ainda se mantenham ligados contratualmente ao Benfica, os encarnados surgem também no quinto lugar, com 346 milhões de euros (199 milhões de jogadores que ainda lhe pertencem, mais os 147 milhões dos já transferidos em definitivo). No topo continua, neste aspeto, o Eintracht (670 milhões), seguido por Real Madrid (591), Brighton (475) e Estugarda (356).