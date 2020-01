O avançado esloveno Andraz Sporar está nos convocados do Sporting para o jogo desta segunda-feira, frente ao Marítimo, numa estreia que tem uma lista com uma grande novidade: Jovane Cabral volta aos eleitos do plantel principal quatro meses depois.

Com cinco saídas e quatro entradas em relação à última convocatória, Jesé Rodríguez volta a ser chamado após ter ficado de fora das opções de Silas para o duelo ante o Sp. Braga, da Taça da Liga, bem como do dérbi com o Benfica. A última utilização do espanhol foi a 11 de janeiro, no Bonfim, na vitória por 3-1 frente ao V. Setúbal.

Rosier é também novidade, tal como Jovane Cabral: o extremo é convocado pela primeira vez por Silas à equipa principal, após a última utilização a 26 de setembro de 2019, ante o Rio Ave, para a Taça da Liga. Jovane já tinha recentemente alinhado pelos sub-23 ante o Benfica, a 18 de janeiro.

Em relação à última convocatória, saem o guarda-redes Renan Ribeiro, Mathieu, Bolasie, Acuña e Eduardo, os últimos quatro devido a castigo.

Luciano Vietto, que fez tratamento e recuperação a uma lesão na última semana, continua fora das opções.

O Sporting-Marítimo, relativo à 18.ª jornada da Liga, joga-se a partir das 21 horas desta segunda-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

Lista de convocados:

Guarda-redes: Luís Maximiano, Diogo Sousa;

Defesas: Tiago Ilori, Coates, Ristovski, Luís Neto, Rosier, Borja;

Médios: Bruno Fernandes, Battaglia, Wendel, Idrissa Doumbia;

Avançados: Rafael Camacho, Gonzalo Plata, Jesé Rodríguez, Luiz Phellype, Pedro Mendes, Jovane Cabral, Sporar.

📋 Estes são os Leões convocados para o jogo desta noite, frente ao CS Marítimo.#SCPCSM pic.twitter.com/5jobxapU5J — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) January 27, 2020

Artigo atualizado às 13h22