O Benfica informou que a presença de Jorge Jesus no jogo com o Belenenses para a Taça de Portugal está dependente do evoluir do estado de saúde do técnico.

Em comunicado, o clube da Luz referiu que Jesus apresenta um «quadro de infeção respiratória, encontrando-se estável».

«Jorge Jesus aguarda ainda o resultado de exames complementares de diagnóstico e a sua presença amanhã no comando da equipa técnica para o jogo dos quartos de final da taça de Portugal está dependente do evoluir do seu estado de saúde». lê-se na mesma nota.

Recorde-se que o Benfica tinha emitido um comunicado na manhã desta quarta-feira a informar que o técnico apresentava «suspeitas de infeção respiratória», confirmando-se esse quadro.

