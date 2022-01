Portugal registou mais 41 mortes e 65.706 novos casos, esta quinta-feira, segundo a mais recente atualização do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Estes registos de novas infeções são um novo recorde do país, superando as 65.578 de quarta-feira.

Já o número de internados voltou a baixar e estão agora 2.249 pessoas internadas em enfermaria, menos 64. Existem 147 doentes em Unidades de Cuidados Intensivos, menos sete do que no anterior registo.

Por regiões, registaram-se 17 óbitos em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Norte, quatro no Centro, dois no Alentejo e um no Algarve.

Relativamente aos novos casos, 27.594 foram a Norte, a zona mais afetada. Detetaram-se ainda 18.590 novas infeções em Lisboa e Vale do tejo, 11.430 no Cnetro, 2.883 no Algarve e 2.713 no Alentejo.

Foram dadas como recuperadas 23.498 pessoas e Portugal tem agora 558.129 casos ativos de covid-19 em Portugal, um aumento de 42.167 face à véspera.

A incidência nacional de infeções também aumentou e está num novo máximo. Existem agora 5.728,4 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,17, quando anteriormente estava em 1,15.