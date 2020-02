A FIFA vai limitar o número de empréstimos internacionais por clube. Foi o próprio organismo que rege o futebol mundial a revelá-lo, numa decisão tomada durante a reunião desta quinta-feira do Comitê de Stakeholders.

Explica a FIFA que a partir de julho de 2020 (cada país terá um período de três anos para adotar esta medida) serão «introduzidas limitações aos empréstimos internacionais para jogadores com 22 anos ou mais».

«Haverá um período de transição, com um limite de oito empréstimos internacionais na temporada 2020/2021, passando para seis em 2022/2023, com o máximo de três empréstimos para dentro e três empréstimos para fora entre os mesmos clubes», pode ler-se no comunicado divulgado pela instituição.

Além disto, a FIFA também vai adotar um novo sistema de pagamentos pelos direitos de formação nas transferências dos jogadores. A entidade liderada por Gianni Infantino propõe a criação de um «fundo para financiar parcialmente o pagamento da remuneração pelos direitos de formação, financiado por uma taxa adicional de um por cento sobre as taxas de transferência».