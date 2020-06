O futebolista português Bruno Fernandes, que este sábado festejou o apuramento para as meias-finais da Taça de Inglaterra, lembrou também a chegada ao Sporting no mesmo 27 de junho, mas em 2017, há três anos.

Foi nesse dia que o internacional português, hoje no Manchester United, chegou a Alvalade para ser jogador dos verde e brancos.

«Há três anos começava um dos meus sonhos e objetivos. Ainda lembro a dificuldade para dormir no dia anterior a assinar com um enorme clube como o Sporting. Agradecidos a todos os que fizeram com que isto fosse possível, sem exceção», escreveu, através da rede social Instagram, esta noite.