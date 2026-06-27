Histórico. Memorável. Emocionante. O que dizer mais? Poucas vezes um nulo significou tanto – mas desta vez valeu imenso. Um pequeno país, entre quatro estreantes neste Mundial, qualificou-se para a fase a eliminar no maior palco do mundo.

RECORDE O FILME DO JOGO.

Parece história de cinema. Conto de fadas. Mas não, é mais uma das belas memórias que esta competição nos traz. O David – Cabo Verde – fez frente ao Golias, Espanha, na estreia.

Podia ser sorte, veríamos como corria no segundo jogo. Novo empate, desta vez com direito a golos, frente ao favorito Uruguai. Já não parecia tanta sorte.

Na verdade, sempre se viu em campo mais do que 11 homens a correr atrás de uma bola. Viu-se um povo inteiro – dez ilhas – a lutar junto por cada lance, cada corte. Via-se no brilho dos olhos. Este David vinha para desafiar os maiores – e tinha prazer em fazê-lo.

Eis que chega ao jogo decisivo. Frente a uma Arábia Saudita que também lutava pela qualificação, era a altura de ver se os tubarões azuis mereciam realmente nadar em oceanos mundiais.

Sentiu-se o nervosismo, diga-se de passagem. Pela primeira vez Cabo Verde tinha de assumir o jogo, frente a uma equipa saudita que se mostrou confortável em dar a bola ao adversário.

Por esse motivo – com ambas as equipas a terem medo de errar - a primeira parte teve pouco, ou nada, para contar. Poucas oportunidades, pouca emoção.

O ponto alto do jogo decorreu, na verdade, a quilómetros de distância. O golo de Espanha frente ao Uruguai classificava Cabo Verde em segundo lugar. Tinham, pelo menos, motivos para respirar.

No segundo tempo a história foi diferente. Os Tubarões continuaram a ditar o ritmo do jogo. Mas, diferente da primeira parte, a equipa de Bubista desta vez foi mais rematadora. Chegava com mais qualidade em zonas de finalização e ia visando a defesa saudita.

Os ânimos exaltaram-se quando, já para lá da hora de jogo, quase se gritou golo por antecipação. Num ataque rápido, uma dupla recém-entrada levou as mãos à cabeça até ao adepto mais calmo.

Nuno da Costa isolou Laros Duarte, que na cara de Al Owais não foi capaz de fazer o golo. Diga-se, com digna justiça, que o guardião saudita se agigantou para manter o nulo no encontro.

Cabo Verde continuou a pressionar até aos minutos finais. Houve, então, mais lances impróprios para cardíacos. Wagner Pina surgiu em ótima posição, mas acabou por atirar contra um defesa. Garry Rodrigues ainda tentou chegar à recarga, mas não foi capaz.

Pouco depois foi Nuno da Costa, na cara do golo, a atirar ao lado. Para sorte dos cabo-verdianos, a falta de eficácia saiu-lhes barato.

Houve, por isso, emoção até final – mesmo sem golos. O marcador manteve-se imóvel, mas os sonhos os cabo-verdianos, esses sim, mexem-se como nunca se mexeram antes.

Não é para menos. Passaram a fase de grupos, como segundos, contra todas as probabilidades.

1 por cento de chances, 99 por cento de esperança – diziam os cabo-verdianos. Que ninguém os cale, tinham razão em acreditar. Espera-lhes a campeã do Mundo Argentina nos 16 avos.

É mais uma vez o David contra o Golias, mas porque não sonhar? Na verdade, não é um «David». É mesmo um turbarão azul, maroto, que teima em desafiar os Golias desta vida.

FIGURA: KEVIN PINA (CABO VERDE)

O homem que marcou o primeiro golo de sempre de Cabo Vede num Mundial. Desta vez saiu em branco, mas a sua exibição não se prende por aí. Foi o motor da equipa, o comandante do meio-campo. Surgiu em zona de perigo quando precisava, equilibrava e recuperava a posse de bola quando era necessário. Mais um jogo exemplar de Kevin Pina, um pilar da equipa de Bubista.

MOMENTO: DEFESA DE AL OWAIS

Foi a melhor oportunidade do encontro. Os tubarões azuis podiam ter saído com um sorriso ainda mais rasgado, se não fosse pela enorme defesa do guarda-redes saudita. Negou o golo a Laros Duarte de forma exímia, deixando as emoções à flor da pele até aos segundos finais.