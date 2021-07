O Estádio Municipal de Aveiro, que vai receber o jogo entre Sporting e Sp. Braga referente à Supertaça Cândido de Oliveira 2021, terá 33 por cento da sua lotação preenchida por adeptos de ambos os clubes, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

«A decisão foi tomada pela Direção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol. Os lugares disponíveis no Estádio Municipal de Aveiro estão destinados apenas a adeptos dos dois clubes», revela a FPF em comunicado.

A venda de bilhetes para o jogo será da responsabilidade de ambos os clubes e irá iniciar-se na quinta-feira.

Os titulares de bilhetes válidos para o jogo terão que, para além das habituais condições de acesso e permanência em espetáculos desportivos, cumprir os requisitos e recomendações da DGS para entrada no recinto desportivo, nomeadamente a apresentação de certificado digital covid-19 que comprove a vacinação completa, ou um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo.

Um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes do jogo também vai garantir a entrada, sendo que além destas condições, é obrigatório o uso permanente da máscara e a manutenção do distanciamento físico.

A FPF informa ainda que vai disponibilizar um serviço de testes antigénio aos detentores de bilhetes para o jogo. Nesse sentido, em colaboração com a Cruz Vermelha, decorrerá nos dias 30 e 31 de julho nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga uma operação de testagem, cujo custo é de 10 euros.

